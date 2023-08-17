Каждый десятый россиянин ненавидит осень

Треть россиян считают, что осенью невозможно оставаться в хорошем настроении, а каждый десятый и вовсе ненавидит это время года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телемедицинским сервисом «Доктис».

Более половины респондентов (55%) любят осень за красоту природы. Треть (33%) опрошенных рады тому, что спадает жара, а 27% даже любят дожди. 13% ждут осени, потому что приближается их день рождения, 9% спешат вернуться в нормальный деловой ритм и отправить детей в школу, передает «Газета.ru».

Каждый пятый (20%) житель России заявил, что не любит это время года, а 10% – что и вовсе ненавидят осень. В частности, россиян раздражает холод и грязь, становится тяжело вставать по утрам, начинаются проблемы со здоровьем из-за сезонных простуд и обострения хронических заболеваний.

При этом большинство (70%) все же уверены, что человек сам может влиять на свое настроение и поднимать его с помощью спорта, хобби, приема витаминов и другими способами. 30% респондентов убеждены, что хорошее настроение осенью невозможно.

Москва, Зоя Осколкова

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