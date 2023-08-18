Приморцам компенсируют затраты на просушку домов

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пообещал пострадавшим от наводнения жителям компенсировать затраты на электроэнергию, потраченную на просушку домов.

«В тех домах, где для просушки помещений сейчас используют тепловые пушки и другое электрооборудование, жильцам компенсируют оплату электричества. Поручил энергоснабжающей организации ПАО «ДЭК» вместе с профильным ведомством правительства края проработать порядок возмещения расходов», – цитирует губернатора его пресс-служба.

Под компенсацию попадут траты на электричество с 12 августа по 1 сентября 2023 года. В правительстве края добавили, что вода уходит во всех подтопленных поселениях. По данным краевого министерства ГОЧС, за сутки от воды освободились 61 жилой дом и 293 приусадебных участка. Уже просушен 261 дом, откачена вода из подвалов 146 жилых домов.

Пострадавшим от паводка раздают гуманитарную помощь, собранную земляками. Еще более 72 тонн гуманитарного груза прибыло в регион из Белоруссии. На борту самолета находятся бензиновые насосы, дизель-генераторы, продукты, лекарства, одежда и обувь для детей и взрослых, сообщила пресс-служба МЧС России.

Затяжные ливни привели к разливу рек в некоторых районах Приморья. Тайфун «Канун» усугубил ситуацию: подтопленными оказались 4,6 тыс. домов. Пять человек погибли в связи с наводнением в крае.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»