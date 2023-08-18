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Пятница, 18 августа 2023, 11:58 мск

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Россия собирается импортировать из Африки бегемотов и жирафов

Представители России обсуждают с Южно-Африканской Республикой (ЮАР) варианты импорта экзотических животных для зоопарков. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В настоящее время сотрудники ведомства связывают с коллегами из ЮАР по вопросам передачи животных из охотничьих заказников, передает ТАСС.

Если переговоры пройдут успешно, бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп и носорогов в российские зоопарки привезут из провинций Лимпопо и Гаутенг, уточнили в Россельхознадзоре.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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