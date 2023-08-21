Проблема масштабная: инвалиды жалуются на задержки с выплатами для покупки средств реабилитации

В России задерживаются выплаты на покупку для инвалидов средств реабилитации. Деньги не поступают в течение нескольких месяцев. Проблема наблюдается по всей стране. Об этом сообщили в общественных организациях.

«Проблема масштабная. Повально идут жалобы из всех регионов без исключения. И с компенсациями, и с электронными сертификатами – общая проблема для всей России», – сказала РБК председатель совета Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) Елена Клочко.

По ее словам, трудности начались с прошлого года. «В этом году задержки были с февраля по июнь, потом в регионы поступили средства, мы рекомендовали родителям быстро обращаться со своими нуждами в отделения Социального фонда России», – рассказала Клочко.

Жалобы на задержки выплат поступают и Всероссийскому обществу инвалидов (ВОИ). Там рекомендуют обращаться с жалобами в центральный аппарат Соцфонда и прокуратуру по месту жительства.

Возможность оформить электронный сертификат появилась у инвалидов с конца 2021 года. Сумма электронного сертификата определяется в соответствии со стоимостью последнего исполненного в данном регионе контракта на аналогичное техническое средство реабилитации (ТСР: к ним относятся, к примеру, кресла-коляски, вертикализаторы, ходунки, специальная ортопедическая обувь, подгузники и прочее). Глава Минтруда Антон Котяков в июне сообщал, что с запуска механизма оформлено более 344 тысячи электронных сертификатов на сумму почти 7 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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