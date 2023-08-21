«Почта России» будет проверять личность отправителей писем и посылок

Сотрудники «Почты России» начнут проверять личность отправителей по паспорту, водительскому удостоверению или с помощью простой электронной подписи. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Нововведение начнет действовать с 1 сентября. Правило касается всех регистрируемых почтовых отправлений, в том числе посылок, заказных писем, бандеролей, передает РИА «Новости».

В компании отметили, что простую электронную подпись можно оформить на сайте или в мобильном приложении. Такая есть уже у 61,7 млн пользователей.

«Идентифицировать личность отправителя с 1 сентября мы обязаны согласно приказу Минцифры России №382 от 17.04.2023», – пояснили в компании.

Москва, Зоя Осколкова

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