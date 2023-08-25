В ФСБ рассказали о вербовке россиян спецслужбами Украины для поджогов зданий

Федеральная служба безопасности сообщила о прямой причастности украинских спецслужб к организации поджогов зданий органов государственной власти. Россиянам обещают вознаграждение, а в результате поджигателям могут грозить десятки лет тюрьмы.

По данным ФСБ, объявления о «быстром заработке» стали появляться с началом СВО в мессенджерах, онлайн-казино и сетевых магазинах по продаже наркотиков. «Основной упор сделан на вовлечении в противоправную деятельность молодежи, пожилых людей, радикалов, маргинальных слоев населения, а также несовершеннолетних и лиц с психологическими заболеваниями, не обладающих базовыми юридическими познаниями и не отдающих себе отчет в тяжести совершенных деяний», – сообщает ЦОС.

Сотрудники украинских спецслужб и информационных центров используют известные мошеннические схемы, заставляя своих жертв переводить деньги на «безопасные счета». А затем, в том числе под угрозой уголовного преследования, склоняют к совершению поджогов якобы в целях оказания содействия правоохранителям в задержании «мошенников».

«Вербовщики сообщают своим «подопечным», что их действия будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет обещанный гонорар, как правило, от 10 до 20 тысяч рублей, и возврат похищенных денег. Однако, достигнув желаемого результата, они обрывают контакты», – говорится в сообщении.

В настоящее время все поджоги раскрыты и в большинстве случаев действия исполнителей квалифицированы как террористический акт, диверсия, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и по другим тяжким и особо тяжким статьям УК РФ, наказание по которым может достигать 19 лет лишения свободы. На этапе судебного рассмотрения находятся еще 22 уголовных дела.

В ФСБ напомнили, что спецслужбы Украины ведут активную вербовочную работу в интернете, социальных сетях и мессенджерах. Переводы денег по рекомендациям лже-банкиров, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов на так называемые безопасные счета фактически используются для финансирования украинских вооруженных сил и нацформирований.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»