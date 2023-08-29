ВС РФ подтвердил право увольнять пьяного работника без освидетельствования

Работодатель вправе уволить пьяного работника без медицинского освидетельствования, определил Верховный суд РФ. Но у него должны быть иные доказательства, что сотрудник пришел на рабочее место в состоянии опьянения.

Петербургский завод «Красный октябрь» обратился в ВС РФ с жалобой на решение суда, отменившее увольнение слесаря. Работника застали на рабочем месте пьяным. Он не смог написать объяснительную записку, но в акте своей рукой дописал: «Извините, я совершил ошибку».

Компания выдала слесарю направление на медицинское освидетельствование, но он отказался ехать в больницу. Его отстранили от работы, а позже уволили. Но слесарь потребовал восстановить его на работе, а приказ об увольнении признать незаконным, поскольку не было освидетельствования.

Суды трех инстанций согласились с истцом и восстановили его на работе, взыскав средний заработок за вынужденные прогулы. Но Верховный суд установил, что судьями неверно оценены доказательства. Завод принял меры для проведения медицинской процедуры, но работник от нее отказался. Законного права принуждать его у предприятия не было. Поэтому отсутствие медицинского заключения не может быть причиной, чтоб признать увольнение незаконным, если есть иные доказательства.

Дело отправили в суд первой инстанции для повторного рассмотрения. Определение ВС РФ опубликовано на сайте суда.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»