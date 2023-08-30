Туркменским первоклассникам подарят ноутбуки в День знаний

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил вручить всем первоклассникам страны ноутбуки для учебы. Технику уже отправили в школы, передает «Интерфакс».

Поручение было подписано 25 августа. Министерство промышленности и строительных материалов республики обеспечило школы необходимым количество ноутбуков. Ожидается, что День знаний в школы Туркменистана придут 76 677 первоклассников.

Компьютеры марки Bilimli разработаны хозяйственным обществом Aydyn gijeler внутри страны. На них предустановлены 11 образовательных программ на туркменском, русском и английском языках.

По данным агентства, туркменские первоклассники подучают компьютеры в подарок в День знаний с 2011 года.

В России сборы одного ребенка в школу обошлись семьям почти на треть (30%) дороже, чем в прошлом году – в 43 029 рублей. Родители стали чаще платить взносы на школьные нужды, в том числе, на техническое оснащение класса.

Ашхабад, Наталья Рязанова

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