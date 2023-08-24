ВЦИОМ: сборы ребенка в школу стоили россиянам на треть дороже, чем в 2022 году

Сборы одного ребенка в школу обошлись россиянам почти на треть (30%) дороже, чем в прошлом – в 43 029 рублей. То есть опрошенные родители потратили на 9804 рублей больше, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Школьная одежда осталась основной статьей расходов в преддверии 1 сентября, но за год подорожала почти на четверть. Школьная и спортивная форма вместе со сменной обувью обошлись россиянам в 20 414 рублей. В прошлом году она стоила на 3866 рублей или на 23% меньше.

Школьная сумка, рюкзак или ранец стоили 4998 рублей, на 883 рублей или на 21% дороже, чем в прошлом году. За учебно-методические материалы опрошенным россиянам пришлось отдать в среднем 4688 рублей. Сумма выросла на 1342 рубля или 40% за год.

«Школьная канцелярия обойдется в среднем еще в 3581 рублей (рост на 641 рубль, или 22%, к 2022 году). На подарки учителям ко Дню знаний в среднем тратят 2113 рублей (рост на 564 рубля, или 36%)», – говорится в отчете на сайте ВЦИОМ.

Родители стали чаще платить взносы на школьные нужды: охрану, техническое оснащение класса, моющие средства. В нынешнем году за это заплатил или заплатит 31% опрошенных родителей по договоренности с руководством школы и другими родителями, а также 9% – добровольно. Размер договорных взносов вырос на 63% до 3 361 рубля, добровольных – на 45% до 3 873 рублей.

Общий размер затрат на подготовку к школе составил 43 029 рублей. Некоторые родители закупают не весь набор сразу, а почти четверть (23%) вообще не покупают ничего из списка. Каждый десятый покупает что-то одно (9%), и столько же (10%) приобретают все по перечисленным пунктам.

Многие опрошенные россияне предпочитают экономить. Ежегодно обновляют только школьную одежду и канцелярию, на что в этом году ушло в среднем 23 996 рублей.

Как сообщал «Новый День», минимальный набор школьника: пенал, дневник, набор карандашей и ручек, тетради, школьная форма и обувь, обойдется родителям почти в 9,5 тыс. рублей по ценам на начало августа.

Москва, Наталья Рязанова

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