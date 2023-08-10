Дневник, канцтовары, форма и обувь: сколько родители потратят на минимальный набор школьника

Минимальный набор школьника в России обойдется родителям почти в 10 тыс. рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ресурса «Чек Индекс». В минимальный набор включены пенал, дневник, набор карандашей и ручек, тетради, школьная форма и обувь. Его стоимость в начале августа составила 9,5 тыс. рублей.

Если добавить к этому списку рюкзак, кроссовки и более широкий набор канцелярских товаров, траты могут достигнуть 22 тыс. рублей, следует из данных маркетплейсов.

Отмечается, за год средний чек по некоторым позициям вырос на 27%. Так, стоимость канцелярских принадлежностей увеличилась до 1260 рублей, траты на школьную форму составят в среднем 2915 рублей, что на 21% больше, чем в прошлом году.

Согласно данным «Яндекс Маркет», для того, чтобы собрать ребенка к школе, более 50% опрошенным матерям и 35% отцов пришлось перераспределять семейные доходы. 30% родителей вынуждены экономить на себе. 40% респондентов признались, что заранее откладывают деньги на подготовку к школе.

Ранее сообщалось, что школьные рюкзаки в России за год подорожали на 58% – их средняя стоимость составляет 4 962 рубля. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Контур.Маркет».

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»