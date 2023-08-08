Школьные рюкзаки за год подорожали почти на 60%

Школьные рюкзаки в России в 2023 году подорожали на 58% по сравнению с прошлым годом – их средняя стоимость составляет 4 962 рубля. Об этом говорится в исследовании сервиса «Контур.Маркет». Также заметно выросла цена на маркеры для выделения текста. Они подорожали на 36%, до 71 рубля за штуку.

Цены на школьные рюкзаки колеблются от 300 рублей до 30 тысяч. Дороже всего обойдутся рюкзаки, которые продаются с пеналами, кошельками, сумками для сменной обуви и наборами карандашей. Без этих принадлежностей в самый дорогой рюкзак стоит почти 14 тыс. рублей, передает «Прайм».

Аналитик сервиса Дарья Жигалина связала рост цен с трудностями с логистикой в случае с зарубежными брендами. Она отметила, что их могут заменить бренды из Китая и других стран, однако цены на них не ниже.

Остальные школьные товары за год не подорожали или даже немного подешевели. Так, к примеру, набор карандашей по-прежнему стоит 51 рубль. Тетради, пеналы, ручки и фломастеры стали дешевле на 13%, 4,7%, 1,6% и 1% соответственно.

В «Контр.Маркете» предупредили, что со второй половины августа и до начала сентября налюдается пик продаж, который приводит к резкому росту цен. Так, в августе прошлого года ручки подорожали на 58%, тетради – на 39%, пеналы – на 29%. Аналитики посоветовали ради экономии приобретать школьные принадлежности в конце июля – начале августа.

Москва, Наталья Петрова

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