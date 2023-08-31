Кабмин РФ не поддержал прекращение уголовных дел против добровольцев СВО

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект об освобождении от уголовной ответственности лиц, решивших стать добровольцами специальной военной операции. Это следует из отзыва кабмина.

В комиссии среди причин такого решения указали на то, что документ не учитывает необходимость возмещения подозреваемым или обвиняемым вреда, причиненного преступлением, что создает риск нарушения законных интересов потерпевших, передает ТАСС со ссылкой на отзыв правительства.

Также в кабмине отметили, что инициатива не предусматривает процессуальных последствий в случае, если доброволец, в отношении которого прекращено уголовное дело, не исполнит контракт о прохождении военной службы.

Помимо этого, правительственная комиссия обратила внимание на то, что возложение на прокурора полномочий по прекращению уголовного дела, что прописано в законопроекте, противоречит Уголовно-процессуальному кодексу (УПК) РФ.

Законопроект был внесен в Госдуму 4 апреля Заксобранием Челябинской области. Документ предусматривает поправки в УПК, согласно которым прокурор, а также следователь и дознаватель с согласия прокурора смогут прекратить уголовное дело в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если он примет «решение о добровольном прохождении военной службы в воинских формированиях».

Москва, Наталья Петрова

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