В России хотят ввести штрафы за рекламу в почтовых ящиках

В России предлагают ввести штрафы за вброс рекламы в почтовых ящиках в жилых домах. Законопроект о запрете рекламы в почтовых ящиках, если жильцы не дали разрешения на нее на общем собрании, подготовили в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Об этом сообщают «Известия».

Согласно документу, штраф за нарушение правил для физических лиц составит от 2 до 5,5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 4 до 20 тыс., для юридических лиц – 100 до 500 тыс.

«Мы регулярно получаем жалобы граждан на мусор из-за листовок в почтовых ящиках, зачастую люди из-за этих бумаг теряют важные документы, в том числе платежки на оплату ЖКУ», – пояснила зампредседателя думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Авторы инициативы указывают, что законодательство регламентирует рекламу на стенах и крышах зданий, но пространство внутри подъезда и почтовые ящики также являются общим имуществом жильцов.

Депутаты предлагают выявлять нарушения при помощи систем видеонаблюдения. «В большинстве подъездов они уже и сейчас есть и направлены, в числе прочего, на почтовые ящики. Затем специалистам нужно будет отследить человека, который распространяет несогласованные листовки, и передать фрагмент видео в правоохранительные органы», – отметил депутат Сергей Колунов.

Москва, Наталья Петрова

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