Население Украины предупредили о «спирали смерти»

Украина рискует попасть в «спираль смерти» на фоне выезда из страны женщин репродуктивного возраста, предупредила академик Элла Либанова из украинской Национальной академии наук.

Уровень рождаемости на Украине в 2001 году был самым низким в мире. В 2019 году страна оказалась последней в Европе по этому показателю. Специалисты на Украине спрогнозировали падение коэффициента рождаемости в стране до 0,71 в 2023-2024 годах. Если прогноз сбудется, уровень опустится до минимума, когда-либо зарегистрированного в мире.

Либанова отметила, что Украину покинуло множество женщин, способных рожать. Их возвращение остается под вопросом.

«Если мы не сможем вернуть этих женщин, это будет серьезной проблемой. Я думаю, что мы находимся в ситуации, когда население Украины может оказаться в спирали смерти», – приводит ее слова РИА Новости.

В Польше отметили, что Украина оказалась на грани демографической катастрофы в связи с массовым выездом граждан из страны. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подсчитал, что отток населения с Украины составил порядка 40%. В стране остаются не более 19,7 млн человек.

Москва, Наталья Рязанова

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