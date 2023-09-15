Почти половина россиян надеются на повышение уровня жизни в ближайший год

В России 39% жителей считают, что в ближайший год уровень и качество их жизни улучшатся. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение».

Наиболее оптимистичными в своих ожиданиях оказалась молодежь 18-30 лет, из них почти две трети (64%) уверены в улучшении качества жизни своей и их семей в скором будущем.

В то же время каждый десятый смотрит в завтрашний день с пессимизмом, 9% опрошенных полагают, что станут жить хуже. В категории от 46 до 60 лет доля пессимистично настроенных граждан возрастает – 12%.

Треть россиян (34%) думают, что в ближайший год уровень их жизни не изменится. 18% затрудняются что-либо предположить по этому поводу.

В исследовании приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в 104 населенных пунктах в 53 регионах России.

Москва, Зоя Осколкова

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