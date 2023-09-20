В России упростили порядок получения удостоверений ветерана боевых действий

Удостоверение ветерана боевых действий в России теперь можно получить без личной подачи заявления. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Чтобы избавить наших защитников от бумажной волокиты, упрощен порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий, – отметил глава кабмина. – Для его оформления теперь не нужно предоставлять личное заявление, ведомства сделают все самостоятельно на основе уже имеющихся сведений».

Мишустин отметил, что изменения позволят военнослужащим и их родным получать льготы и помощь более оперативно.

«Крайне важно, чтобы те, кто выполняет свой долг, получали всю нужную помощь. Президент РФ на встрече с матерями военнослужащих особо подчеркивал необходимость предоставления льгот и единообразия их применения. Ранее уже было принято решение о присвоении статуса ветерана боевых действий всем, кто участвует в СВО. Каждый из них получил равные права на предусмотренные государством меры поддержки», – добавил премьер.

Москва, Зоя Осколкова

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