Синоптики пообещали Центральной России теплый октябрь

Октябрь в Центральной России ожидается теплее нормы и с дефицитом осадков. Предварительный прогноз озвучили специалисты центра погоды «Фобос». По их данным, температура может подниматься до +17°.

Первая пятидневка октября «обещает быть преимущественно сухой, с дневной температурой около +14…+17°, при климатической норме в +11…+13°», – говорится в сообщении.

Меж тем последняя декада сентября в центральных областях Европейской России будет преимущественно солнечной, сухой и теплой, прогнозируют метеорологи. Температура воздуха приблизится к рекордным отметкам. До конца текущей недели воздух может прогреться до +22…+27°.

Погоду в начале следующей неделе ненадолго испортит холодный атмосферный фронт с короткими дождями – температура понизится до +15…+20°, но, начиная со среды, воздух начнет постепенно прогреваться. «Заключительные три дня сентября пройдут при дневной температуре в +18…+23°, что на 6-7 градусов выше положенного по климатической норме», – указали синоптики. При этом ночная температура воздуха в условиях антициклона будет опускаться до +4…+9°.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»