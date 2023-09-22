Средний чек за подгузники в России вырос на 21%

Средний чек на детские подгузники в России составил 995 рублей. За восемь месяцев 2023 года он вырос на 21% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил директор по продуктам на данных «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков.

По его словам, в некоторых регионах средний чек заметно ниже среднего по стране. Причина – продажи поштучно или ограниченным количеством, как в регионах Северного Кавказа и Дальнего Востока. Подобные ограничения чаще встречаются в несетевой рознице. Средний чек при этом равен 76 рублям и на 15% больше прошлогоднего, передает агентство «Прайм».

При этом, количество покупок снизилось на 12%, т.е. цена заметно выросла.

Батюшенков отметил, что на полках с подгузниками много импортных товаров, поэтому ценник растет на фоне ухода с российского рынка брендов Pampers и Huggies, а также колебаний курса рубля.

Средний чек в целом по категории товаров для детей возрос на 11%, но и количество покупок увеличилось на 10%. В среднем, одна покупка обошлась россиянам в 3420 рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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