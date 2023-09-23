По поручению Кадырова: в новом учебнике по истории России перепишут главу о репрессированных народах

В новом учебнике истории России для 10-11 классов будет переписана глава о репрессированных в СССР народах. Об этом сообщил глава парламента Чечни Магомед Даудов. По его словам, уже создана рабочая группа из руководителей регионов, народы которых были репрессированы, с которой будут согласованы предложения по изменению указанной главы учебника.

«Обновленный учебник истории России для 10-11 классов вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов», – написал Даудов в своем телеграм-канале. По его словам, глава Чечни Рамзан Кадыров поручил разобраться «в столь важном вопросе».

Даудов отметил, что довел позицию Кадырова до начальника управления администрации президента по внутренней политике Андрея Ярина и автора учебника Владимира Мединского. Ярин, по словам председателя парламента ЧР, «сразу же отреагировал и дал соответствующие поручения», а Мединский «признал, что данная глава была взята без изменений из предыдущих изданий», и пообещал привести ее в порядок. Даудов также получил поддержку в Минпросвещения России.

Спикер парламента сообщил о создании рабочей группы из числа глав регионов, народы которых подверглись репрессиям. С группой будут согласованы предложения для внесения изменений в главу учебника.

Даудов отмечал в своем посте, что весь тираж нового учебника истории изъят из школ Чечни по поручению Рамзана Кадырова, но позднее удалил этот абзац.

Возмущение среди представителей репрессированных народов вызвал 31-й параграф учебника, в котором говорится, что на основании фактов сотрудничества с фашистскими оккупантами балкарцев, ингушей, калмыков, карачаевцев, крымских татар, чеченцев в 1943-1944 годах было принято решение ликвидировать государственные образования этих народов внутри СССР и подвергнуть их коллективному наказанию – насильственному переселению в другие регионы. «В результате были репрессированы не только бандиты и пособники врага, но и множество безвинных людей», – сказано в учебнике.

Ранее Российский конгресс народов Кавказа назвал «недопустимыми» формулировки в обновленном учебнике. В этом пособии «наряду с бандеровцами, власовцами и прочими» перечислены репрессированные народы, перед которыми «официально извинились и подписали законы о полной реабилитации», указали в организации.

«Выпуск такого учебника, со старой клеветой сталинских времен, нанес очередное оскорбление миллионам граждан России, потерявших в депортации и на фронтах до 30-50% своих представителей», – подчеркнули в организации и потребовали запретить данное пособие.

Москва, Наталья Петрова

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