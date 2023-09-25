С 2024 года пенсии неработающих россиян вырастут на 7,5%

Размер индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам в 2024 году составит 7,5%. Такой же уровень инфляции по итогам текущего года заложен в макропрогнозе Минэкономразвития. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проекте бюджета Социального фонда на 2024-2026 годы.

В результате средний размер страховой выплаты по старости составит 23,4 тыс. рублей.

По данным издания, проект бюджета Социального фонда был одобрен в пятницу, 22 сентября, на заседании правительства. Он стал первым, который сформирован после объединения Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования РФ в единую структуру и внедрения единого тарифа страховых взносов для работодателей.

В 2024 году суммарный бюджет Соцфонда составит 16,2 трлн рублей, из которых 16 трлн будут сформированы за счет страховых взносов и трансферта из федерального бюджета, а оставшаяся сумма – средства переходящего остатка бюджета фонда на 2023 год. Расходы фонда составят аналогичную сумму, 10 трлн рублей из которой будет потрачена на выплату пенсий.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»