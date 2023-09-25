В Армению прибыли почти пять тысяч переселенцев из Карабаха

В Армению въехали 4850 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Порядка 715 беженцев остаются в расположении российских миротворцев.

«На 12:00 часов 25 сентября в Армению въехали 4850 вынужденных переселенцев. Данные о регистрации 3900 из них уже обобщены, а потребности 950 граждан еще идентифицируются», – рассказали в пресс-службе правительства республики.

Ереван пообещал обеспечить «соответствующим жильем» всех прибывших, не имеющих заранее определенного места жительства.

В расположении российских миротворцев остаются 715 мирных жителей, их них 402 ребенка. У всех есть место для сна, горячее питание, доступна медицинская помощь. Россияне перевозят переселенцев из Мартунинского района. Сегодня в Степанакерт отвезли 70 человек, сообщили в Минобороны РФ.

На 21 сентября российские миротворцы эвакуировали около пяти тысяч мирных жителей из Нагорного Карабаха. Они помогали эвакуироваться жителям Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов.

Москва, Наталья Рязанова

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