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Четверг, 21 сентября 2023, 09:57 мск

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Миротворцы РФ эвакуировали из Нагорного Карабаха почти пять тысяч жителей

Скриншот видео МО РФ

Российские миротворцы эвакуировали около пяти тысяч мирных жителей из Нагорного Карабаха. Людей обеспечили горячим питанием и предоставили медицинскую помощь, рассказали в Минобороны РФ.

«С начала активных боевых действий силами российских миротворцев осуществлена эвакуация мирного населения из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. В расположение миротворческого контингента доставлено около пяти тысяч человек», – говорится в телеграм-канале министерства.

Все эвакуированные обеспечены местами для отдыха и горячим питанием. Военные медики занимаются теми, кому нужна медицинская помощь.

Накануне Азербайджан и представители Нагорного Карабаха договорились о полном прекращении боевых действий. Посредником в переговорах выступило командование российским миротворческим контингентом.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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