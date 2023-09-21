Миротворцы РФ эвакуировали из Нагорного Карабаха почти пять тысяч жителей

Российские миротворцы эвакуировали около пяти тысяч мирных жителей из Нагорного Карабаха. Людей обеспечили горячим питанием и предоставили медицинскую помощь, рассказали в Минобороны РФ.

«С начала активных боевых действий силами российских миротворцев осуществлена эвакуация мирного населения из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. В расположение миротворческого контингента доставлено около пяти тысяч человек», – говорится в телеграм-канале министерства.

Все эвакуированные обеспечены местами для отдыха и горячим питанием. Военные медики занимаются теми, кому нужна медицинская помощь.

Накануне Азербайджан и представители Нагорного Карабаха договорились о полном прекращении боевых действий. Посредником в переговорах выступило командование российским миротворческим контингентом.

Москва, Наталья Рязанова

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