Россияне назвали размер достойной зарплаты учителей

По мнению жителей России, учитель должен получать 95 тысяч рублей в месяц. Это в полтора раза больше, чем средняя зарплата педагогов по стране.

Согласно результатам исследования, проведенного сервисом Superjob, достойная зарплата учителя должна составлять 95 тысяч рублей в месяц. 28% респондентов предполагают, что учителям должны платить от 50 до 80 тысяч рублей в месяц. 23% россиян считают достойной зарплату в 80-100 тысяч рублей, еще 17% – от 100 до 150 тысяч рублей.

Зарплатные ожидания в столице оказались самыми высокими и близкими к реальной ситуации – 125 тысяч рублей в месяц должны платить учителям в Москве, говорят участники опроса. По данным Росстата, в первом полугодии 2023 года средняя зарплата московских педагогов составила 135 тысяч рублей, передает РБК.

В остальных регионах ситуация сложилась иначе. За первые шесть месяцев текущего года средняя заработная плата школьного учителя в целом по России составила 63,6 тысячи рублей. Больше всего в среднем получали педагоги на Чукотке (161 тысяча рублей) и в Ямало-Ненецком автономном округе (156 тысяч). Самый низкий показатель – 21,5 тысячи – в Карачаево-Черкесии, на втором с конца месте находится Ингушетия с зарплатой 30,3 тысячи.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян, проживающие в 379 населенных пунктах во всех округах страны.

Москва, Зоя Осколкова

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