Только 2% россиян не смотрят телевизор и не пользуются интернетом

Россияне все чаще отказываются от просмотра телевидения в пользу интернет-ресурсов. И лишь 2% жителей РФ не используют в качестве источника информации ни то, ни другое. Об этом рассказал генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

«Людей, которые смотрят только телевизор, все меньше. В 2018 году признавались, что телевизор смотрят, а в интернет ни ногой, 23%. Сейчас еще меньше – 16%», – цитирует Федорова ТАСС.

Вместе с тем, доля тех, кто не смотрит ТВ, но сидит в интернете, выросла за последние пять лет почти в три раза – с 13% до 31%. При этом пользователи всемирной сети знакомы с темами, героями и контентом, который телевидение создает и распространяет.

Подавляющая часть россиян все же использует в качестве источника информации и интернет, и телевидение. «Конечно, есть и совсем счастливые люди, которые не пользуются ни тем, ни другим, но таких в 2023 году осталось всего 2%", – отметил гендиректор ВЦИОМ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»