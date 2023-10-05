В 2023 году МЧС РФ обнаружили около трех тысяч нарушений в детских лагерях

В 2023 году в детских лагерях по всей России было выявлено около трех тысяч нарушений. Об этом сообщил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов.

Среди самых распространенных нарушений – неудовлетворительное состояние путей эвакуации и отсутствие автоматической пожарной сигнализации, а также неисправность системы пожарного водоснабжения и недостаточность первичных средств пожаротушения. При этом летом 2023 года происшествий с детьми, отдыхающими в оздоровительных лагерях, допущено не было.

К административной ответственности были привлечены 400 юридических и 840 должностных лиц.

«Кроме того, за неисполнение в срок предписаний более 150 административных дел передано в суды. Свыше двух тысяч информационных писем о неудовлетворительном состоянии лагерей направлено в органы госвласти и прокуратуру», – цитирует Воронова «Интерфакс».

Москва, Зоя Осколкова

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