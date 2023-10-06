Нобелевская премия мира присуждена иранке Мохаммади

Нобелевский комитет присудил премию мира иранской правозащитнице и вице-президенту правозащитного центра «Защитники прав человека» Наргиз Мохаммади. В момент объявления результатов лауреат находится в заключении.

«Принято решение присудить Нобелевскую премию мира 2023 года Наргес Мохаммади за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех», – говорится в пресс-релизе на сайте премии.

Иранку посчитали достойной премии, поскольку Мохаммади борется против систематической дискриминации и угнетения женщин и отстаивает право на полноценную жизнь для них.

Комитет также отметил борьбу иранцев против угнетения женщин.

«Премия мира этого года также присуждается сотням тысяч людей, которые в предыдущем году выступили против политики, направленной на дискриминацию и угнетение женщин», – добавили в комитете.

Нобелевский фонд отозвал приглашения послов России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения премий в Стокгольме. В фонде Нобеля заявили, что всех послов пригласят на церемонию в Осло.

Стокгольм, Наталья Рязанова

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