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Нобелевский фонд отозвал приглашения для послов РФ, Белоруссии и Ирана

Фото: www.nobelprize.org

Нобелевский фонд передумал приглашать послов России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения премий в Стокгольме после «бурной реакции» в Швеции. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на ее сайте.

Фонд пояснил, что первоначальное решение пригласить на церемонию всех послов было обусловлено желанием «как можно шире распространять ценности и смыслы, которые олицетворяет Нобелевская премия, – например, посредством четкого политического послания прошлого года, когда премия мира была присуждена борцам за права человека из России и Белоруссии».

Тем не менее в Швеции это решение вызвало «бурную реакцию», которую Нобелевский фонд не осмелился не заметить и отозвал первоначальное решение.

«Мы признаем бурную реакцию в Швеции, которая полностью затмила это послание. Поэтому решили повторить прошлогоднее исключение из практики, то есть не приглашать послов России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме. Как и прежде, все послы будут приглашены на церемонию в Осло», – заявил фонд Нобеля.

Стокгольм, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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