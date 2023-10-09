Мошенники обманывают россиян, предлагая импортные лекарства для питомцев

Мошенники в России начали обманывать владельцев домашних животных, предлагая заказать из-за рубежа лекарства для питомцев. В результате хозяева кошек и собак остаются без обещанных препаратов и без денег.

Мошенники активизировались на фоне новостей о сокращении поставок ветеринарных препаратов в Россию: они создали несколько каналов в популярном мессенджере. Там злоумышленники предлагают купить средства для защиты от блох и клещей, для профилактики бабезиоза и боррелиоза, препараты, которые используются в качестве лекарства от воспалительных процессов, зуда и против аллергических реакций.

«О покупке конкретного лекарства с потенциальной жертвой договариваются в личных сообщениях. После того, как пользователь переводит средства за выбранный товар, ему сообщают, что препарат закончился и предлагают вернуть деньги. Для этого нужно перейти по присланной ссылке и ввести на странице реквизиты банковской карты, а также сообщить код из смс», – сообщили в «Лаборатории Касперского».

В результате жертвы мошенников лишаются не только той суммы, которую они оплатили, но и рискуют всеми деньгами на счете. На момент обнаружения таких каналов на них было подписано от 8 до 18 тысяч человек.

Москва, Зоя Осколкова

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