За сбор краснокнижных грибов россиянам грозит лишение свободы

В России с 12 октября вступает в силу новая статья Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы за незаконный сбор растений и грибов, занесенных в Красную книгу. Грибникам грозит до девяти лет тюрьмы или штраф до 3 млн рублей.

УК РФ пополнился статьей 260.1, которая призвана бороться с экологическим нарушением в виде сбора краснокнижных грибов и растений, пишут «Известия». Она предусматривает миллионные штрафы, а в некоторых случаях и уголовный срок за незаконные сбор и добычу особо ценных растений и грибов, их умышленное уничтожение или повреждение, коммерческий оборот.

Наиболее «мягкое» наказание, предусматриваемое новой статьей, – лишение свободы до четырех лет со штрафом до 1 млн рублей. Если же оборот редких растений и грибов был организован с использованием СМИ или интернета группой лиц по предварительному сговору, то нарушителям грозит до девяти лет колонии со штрафом до 3 млн.

Как отмечают юристы, такая тяжесть наказания в целом сопоставима с санкциями за другие экологические преступления. В то же время в сравнении со схожей статьей административного кодекса оно может показаться чрезмерным – там наказание не превышает 5 тысяч рублей.

В Минприроды подчеркнули, что уголовная ответственность вводится в отношении не всех, а только особо ценных растений и грибов, которые внесены в Красную книгу. «Проект постановления, который утверждает перечень особо ценных видов, уже внесен в правительство. В него вошли такие растения, как женьшень настоящий, родиола розовая – за исключением популяций Алтайского и Красноярского краев, Республики Тыва и Магаданской области. А из грибов – рядовка мацутакэ», – пояснили в ведомстве.

Так, например, цена гриба рядовка мацутакэ может составлять 2-5 тысяч долларов за килограмм. При этом краснокнижные грибы растут в России повсеместно, но больше всего их в Краснодарском крае, на Кавказе и в Приморском крае. Многие из произрастающих там растений и грибов не встречаются больше нигде в мире.

Контроль за незаконным сбором и оборотом ведет МВД России, пограничное управление ФСБ и Федеральная таможенная служба.

Москва, Зоя Осколкова

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