В России предлагают лишать статуса покинувших страну адвокатов

Правительство предлагает лишать статуса уехавших из России адвокатов. Норма может применяться, если адвокаты без уважительной причины не появлялись в РФ более года или решили постоянно проживать в другой стране. Об этом сообщает Федеральная палата адвокатов (ФПА).

Кабмин предлагает внести поправки в закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», пишет «Коммерсант». Законопроект был разработан Минюстом в диалоге с ФПА и в феврале 2023 года внесен в Госдуму. Документ ужесточал «требования, предъявляемые к кандидатам в адвокаты», вводил единый госреестр адвокатов и регламентировал статус общеадвокатской информационной системы. В апреле депутаты приняли законопроект в первом чтении.

Правительственная комиссия предложила дополнить закон важным положением: «Статус адвоката прекращается советом адвокатской палаты при наличии заключения квалификационной комиссии в случае выявления факта выезда адвоката на постоянное место жительства либо на срок более одного года за пределы РФ».

Исключение сделают для тех, кто уехал на лечение или для обучения, для сопровождения членов семьи, а также по иным уважительным причинам. «Согласно поступающей в Минюст России информации, есть случаи, когда адвокаты РФ выехали на продолжительное время либо уехали на постоянное место жительства в иностранные юрисдикции, в том числе в недружественные РФ государства, и продолжают свою деятельность, в том числе направленную на подрыв доверия к институту адвокатуры», – поясняют авторы поправки.

По словам юристов, большая часть адвокатской деятельности действительно привязана к нахождению в РФ, но есть часть работы, которую можно делать за рубежом. При этом российский адвокат может за границей оказывать юридическую помощь гражданам РФ или компаниям, а продолжительность таких судебных споров и других процедур может превышать один год.

В ФПА в свою очередь уточнили, что отъезд адвоката из России на срок более года не будет автоматически приводить к лишению статуса: для этого потребуется «заключение квалификационной комиссии региональной палаты, которая оценит обстоятельства, в связи с которыми адвокат покинул РФ».

Москва, Зоя Осколкова

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