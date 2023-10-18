Российским школам не хватает около 11 тысяч учителей

Нехватка учителей в России оценивается примерно в 11 тысяч. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Проблема нехватки педагогов обсуждалась в рамках пленарного заседания в Государственной думе, где Голикова выступала с докладом «О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ».

«Что касается нехватки [учителей в России], мы знаем, мы ее видим. Она оценивается приблизительно в 11 тысяч человек», – уточнила вице-премьер.

Работа, направленная на решение проблем с нехваткой преподавательского состава, ведется. В частности, речь идет о реализации программы «Земский учитель». «Вы знаете этот проект, 5 тысяч человек уже привлечены в профессию», – отметила Голикова.

Москва, Зоя Осколкова

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