Россияне начинают считать себя старыми в среднем в 70,7 года

Ученые определили возраст наступления старости у россиян – в среднем пожилыми себя считают люди в 70,7 года. Об этом говорится в исследовании, проведенном специалистами МГУ и РАН.

Социологи провели опрос, в котором приняли участие 1,2 тысячи россиян разных возрастов, семейного положения и уровня дохода из 65 регионов страны, пишет РБК. Людей спрашивали о том, в каком, по их мнению, возрасте наступает старость.

Воспринимаемые сроки наступления старости немного разнятся в зависимости от пола респондента. Так, россияне в среднем считают, что у мужчин она наступает в 69,4 года, а у женщин – в 68 лет. Сами женщины определяют наступление старости в 71,8 года, в то время как мужчины считают, что старость наступает в 69,3 года. Примечательно, что половина признающих себя пожилыми «постарели» раньше времени, которое сами же определили как наступление старости.

В России женщины живут дольше, чем мужчины. Так, по данным Росстата, в прошлом году ожидаемая продолжительность жизни женщин более чем на десять лет превысила мужскую – 77,8 года против 67,5 года. На 1 января 2023 года среди населения от 65 лет и старше женщины составляют две трети (65,4%), а в возрасте от 85 лет их численность уже в 3,3 раза превышает число сверстников-мужчин.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет границы пожилого возраста от 60 до 74 лет, затем следуют старческий возраст и этап «долголетия». Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ООН указывают возраст наступления старости в 65 лет.

Москва, Зоя Осколкова

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