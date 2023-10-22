В 2023 году 4,4 тысячи человек отказались от российского гражданства

В 2023 году 4,4 тысячи человек вышли из российского гражданства. Об этом сообщил директор консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Алексей Климов.

«Что касается прекращения российского гражданства, то в 2023 году выйти из него изъявили желание 4,4 тысячи человек, что сопоставимо с данными прошлого года: по итогам 2022 года – 4,3 тысячи человек», – рассказал Климов в интервью РИА «Новости».

При этом за девять месяцев текущего года в российское гражданство за рубежом были приняты 15,1 тысячи человек, большинство из них – дети, рожденные в смешанных браках.

Кроме того, за тот же период российскими загранучреждениями было удостоверено наличие гражданства по рождению в отношении 12,5 тысячи детей.

«Для сравнения: в 2022 году эти показатели составили 23,5 и 13,6 тысячи человек, соответственно», – добавил дипломат.

Москва, Зоя Осколкова

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