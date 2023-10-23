В России хотят ввести единое время запрета на шум в квартирах

На рассмотрение Госдумы сегодня, 23 октября, будет внесен обновленный и доработанный законопроект о тишине. Документ предусматривает введение единого для всех регионов запрета на шум дома с 23:00 до 7:00, сообщает газета «Известия» со ссылкой на текст проекта закона.

Документ также определяет единое время для шумных строительных работ. Их разрешается проводить с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00.

Сейчас каждый регион самостоятельно устанавливает «часы тишины». Так, в Москве запрещено шуметь с 23:00 до 7:00 в любой день, а в Подмосковье – с 21:00 до 8:00 в будни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни.

Кроме того, предлагается дать возможность жильцам «выбирать уполномоченных по дому из числа собственников или представителей управляющих компаний (УК)», которые будут заниматься профилактикой и фиксацией противоправных действий нарушителей тишины.

Законопроект также вводит административные штрафы для нарушителей: за совершенное впервые правонарушение – от 500 до 2 тыс. рублей для граждан; от 5 тыс. до 10 тыс. рублей – для должностных лиц; от 20 тыс. до 50 тыс. рублей – для юридических лиц. Повторное совершение правонарушения повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; на юрлиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

«Мы не предлагаем борьбу с топающими котами. У людей должна быть возможность комфортного отдыха после рабочего дня», – заявил изданию депутат Госдумы и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. По его мнению, законопроект «создает все необходимые правовые механизмы», а также внедряет механизм профилактики, который позволит эффективно влиять на шумных соседей.

Участвовавший в разработке законопроекта зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев уточнил, что законопроект, изначально внесенный в Госдуму в феврале текущего года, был доработан совместно с правительством. Поправки в КоАП о штрафах для нарушителей тишины направлены на отзыв кабмина, добавил он.

Москва, Наталья Петрова

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