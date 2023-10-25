Мошенники стали чаще использовать детей в схемах обмана родителей

В России распространяется новая схема мошенничества. Злоумышленники пишут детям и сообщают, что те выиграли конкурс, а чтобы забрать приз, нужно совершить действия с телефона родителя.

О новых схемах обмана рассказал «Газете.Ru» юрист Алексей Канов. «От лица известных блогеров детям пишут в мессенджер, якобы ребенок стал счастливчиком и победителем его конкурса, при этом просят совершить действия с телефона мамы для получения приза. Дети, ничего не подозревая, сообщают пароль и данные родителей преступникам. Деньги списывают», – объяснил эксперт.

В другом обманном методе мошенники пишут от лица родителя, ребенок которого якобы участвует в конкурсе, и просят проголосовать на сайте за его чадо. Перейдя по предложенной ссылке, пользователь дает преступнику доступ к своей учетной записи.

Следующая схема связана со звонком от имени оператора мобильной связи. Пользователю сообщают, что у него истекает срок действия договора пользования данным номером, и предлагают продлить его.

«Мошенник говорит, что сейчас отправят код, который нужно сообщить им для продления договора. Естественно, делать этого не нужно, так вы предоставите доступ к своим данным мошенникам. Любые договоры рекомендую самостоятельно продлевать в офисе», – отметил юрист.

Москва, Зоя Осколкова

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