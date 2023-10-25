Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в ноябре

Роструд напомнил о Дне народного единства, благодаря которому в ноябре россиян ждет короткая рабочая неделя. Праздник выпадает на выходной день, поэтому граждане смогут отдохнуть в понедельник 6 ноября.

«День народного единства отмечается 4 ноября. В этом году праздник приходится на субботу. В связи с этим в этом году понедельник, 6 ноября, будет выходным», – говорится в сообщении ведомства.

Работодателям напомнили, что в пятницу 3 ноября работников нужно отпустить на час раньше. Этот день является предпраздничным, и рабочий день будет сокращен.

Москва, Наталья Рязанова

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