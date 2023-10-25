Почти четверть людей в мире призналась в одиночестве

Порядка 24% опрошенных взрослых людей в мире заявили, что они одиноки. Самый высокий процент чувствующих одиночество зарегистрировали среди молодежи в возрасте 19-29 лет, следует из данных исследования Meta-Gallup.

Исследование проводилось с июня 2022 года по февраль 2023 года в 142 странах среди 1000 человек старше 15 лет в каждой. Всем респондентам методом телефонного или личного интервью задавали вопрос: «Насколько одинокими вы себя чувствуете?»

24% опрошенных признались, что они «очень» или «довольно» одиноки. Более половины респондентов старше 45 лет вообще не ощущали одиночества, но большинство людей моложе этого возраста были хотя бы «немного» одиноки. Это чувство знакомо лишь 17% людей в возрасте 65 лет и старше. В одиночестве признались 27% опрошенных от 19 до 29 лет.

В 79 из 142 стран уровень одиночества среди женщин оказался выше, чем среди мужчин, передает CNN.

Старший консультант по исследованиям Gallup Эллин Мейс отметила, что ощущение одиночества не означает полное отсутствие друзей или родных. Она также напомнила об отчете Всемирной организации здравоохранения 2020 года. Специалисты выявили негативное влияние одиночества на психическое и физическое здоровье и даже связь между этим чувством и ранней смертностью.

В Южной Корее подвели итоги всеобщей переписи населения за 2022 год. В стране упада рождаемость, потому что молодежь позже создает семьи и заводит детей. И все больше корейцев живет в одиночестве: 7,5 млн человек или 34,5%, на 4,7% больше показателя 2021 года.

Москва, Наталья Рязанова

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