Низкая рождаемость: в Южной Корее стало больше одиноких людей и стариков

Население Южной Кореи сокращается второй год подряд, а число одиноких людей и стариков растет. Рождаемость в мае стала рекордно низкой за всю историю наблюдений, пишет агентство «Рёнхап».

Южнокорейские власти подвели итоги всеобщей переписи населения за 2022 год. Общество страны столкнулось с хронически низкой рождаемостью и быстрым старением. Общая численность населения составила 51,69 млн человек в ноябре и показала снижение второй год подряд с 1949 года. При этом, иностранцы составили 1,75 млн жителей Южной Кореи, что на 6,2% больше показателя 2021 года.

Молодежь позже создает семью и заводит детей из-за экономического спада и высоких цен на жилье. Также повлияло изменение норм общества относительно брака.

Трудоспособных жителей в возрасте 15-64 насчитали 36,69 млн человек или 71% от общего числа. Число людей старшего возраста выросло до 18,1%, хотя в 2010 году их было 11,3%. И все больше корейцев живет в одиночестве: 7,5 млн человек или 34,5%, на 4,7% больше показателя 2021 года.

По данным агентства, в мае рождаемость составила 18 988 детей – рекордно низкое число среди всех майских показателей рождаемости. И на 5,3% меньше, чем в предыдущем мае.

В соседней Японии рождаемость в 2022 году составила 799 728 детей и опустилась до рекорда с 1899 года. Это на 5,1% меньше уровня 2021 года.

В России в 2022 году родились 1 304 087 детей. Снижение рождаемости составило 6,7% за год. Чаще всего мамами становились женщины 30-34 лет.

Сеул, Наталья Рязанова

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