Число бюджетных мест в вузах в 2024 году увеличат

Количество бюджетных мест в российских вузах в 2024 году будет больше по сравнению с нынешним годом.

Координационный совет при правительстве РФ по вопросам планирования и распределения контрольных цифр приема в вузы одобрил общий объем бюджетных мест на 2024 год. Число бюджетных мест составит почти 592 тысячи – это почти на 2 тысячи больше, чем в этом году. Соответствующий приказ Минобрнауки России выпустит до 1 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.

«Общий объем бюджетных мест на следующий учебный год в российских вузах составит 591 тыс. 967. Это на 1 тыс. 811 больше, чем в нынешнем учебном году. Бюджетные места для университетов ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей будут распределены в особом порядке. Наибольший рост числа бюджетных мест произойдет по программам подготовки инженеров – их станет на 2 тыс. 281 больше», – рассказал вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Это, по его словам, позволит усилить кадрами обеспечение технологического суверенитета страны.

Кроме того, больше бюджетных мест станет в группе «Здравоохранение и медицинские науки» (+772), «Машиностроение» (+505), «Информатика и вычислительная техника» (+416), «Электро- и теплоэнергетика» (+304).

Число бюджетным мест также увеличится в группах «Биологические науки», «Электроника, радиоэлектроника и системы связи», «Информационная безопасность», «Математические и естественные науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки».

Сбор заявок на бюджетные места от вузов начнется с 1 ноября 2023 года. Итоги конкурсного распределения мест между ними будут подведены в конце декабря.

Москва, Наталья Петрова

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