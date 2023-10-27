Каждый второй россиянин стал больше экономить в этом году

Почти каждый второй россиянин (49%) за последний год стал больше экономить. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob. За год число стремящихся к экономии выросло на три процентных пункта.

Чаще тратить стали 14% респондентов, а у 26% опрошенных личная финансовая стратегия за год не изменилась.

Исследование показало, что число приверженцев экономии больше среди мужчин (54% против 43% среди женщин). Граждане старше 45 лет стремятся к сокращению расходов чаще более молодых россиян (53%). Чем выше уровень доходов, тем больше сторонников экономии: 43% среди участников опроса с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц, 57% – среди зарабатывающих от 80 тысяч рублей.

Число тех, кто экономит, больше всего среди россиян моложе 34 лет (21%).

Опрос проводился 24-26 октября в 384 населенных пунктах по всей России среди 1600 респондентов старше 18 лет.

Москва, Наталья Петрова

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