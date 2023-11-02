российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 2 ноября 2023, 10:02 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на лекарства для детей

Законопроект, который разрешает родителям тратить маткапитал на получение платных медицинских услуг для ребенка или покупку лекарств для него по назначению врача, направлен на заключение в правительство России. Документ разработан группой депутатов Госдумы от фракции ЛДПР.

«Средства маткапитала – на лечение детей, включая и лекарства, и медпомощь, не входящую в программу ОМС», – написал один из авторов проекта закона, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

Законопроект предусматривает внесение поправок в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

По словам Нилова, для матери самое главное: если ребенок болеет, оказать ему медпомощь. Поэтому в документе прописано, что средства маткапитала можно будет потратить на получение платных медуслуг в любой медорганизации на территории России, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, и на оплату назначенных врачом лекарств, перечень которых установит кабмин РФ, передает ТАСС.

Парламентарий подчеркнул, что речь идет именно о медуслугах и лекарствах по назначению врача, «чтобы убрать все возможные злоупотребления и позволить тратить средства маткапитала на лечение вне рамок ОМС и на покупку дорогостоящих лекарств».

«Иначе как позором не назвать ситуации, когда семьи вынуждены собирать по всей стране средства на лечение детей по смс, просить поддержки в соцсетях. Если государством уже предусмотрены деньги на поддержку семей с детьми, она должна быть действительно осязаемой, в том числе при необходимости платной медпомощи и дорогостоящих лекарств», – подчеркнул Нилов.

Согласно действующему законодательству, россияне могут направить маткапитал на улучшение жилищных условий, получение ребенком образования, формирование накопительной пенсии для матери, получение ежемесячной выплаты в связи с рождением ребенка до достижения им трех лет и на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия,