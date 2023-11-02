Сотрудники 60% компаний в России работают сверхурочно

В большинстве российских компаний сотрудники трудятся сверхурочно. За дополнительные часы работников поощряют премиями и отгулами. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру».

В 60% российских компаний некоторые сотрудники работают сверхурочно. Треть (34%) предприятий не практикует переработки.

В 63% случаев сотрудникам-сверхурочникам выдается премия за дополнительный труд. Еще 20% поощряют своих специалистов дополнительным выходным днем, а 14% повышают зарплату. В каждой десятой компании после переработки сотрудникам позволяют работать на удаленке на следующий день. 2% награждают работников грамотой. 19% компаний не поощряют сверхурочников.

Среди причин, по которым специалистам приходится перерабатывать, 59% рекрутеров отметили, что в их компаниях не хватает кадров. 40% опрошенных сослались на большой объем работы, 37% – на то, что работники заменяют своих коллег, находящихся в отпуске или на больничном.

Москва, Зоя Осколкова

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