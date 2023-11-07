Токарь, сварщик и электрик стали самыми востребованными профессиями в России

Рабочие профессии стали самыми востребованными на российском рынке труда в четвертом квартале этого года. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом «Работа.ру».

«58% работодателей отметили, что в 4 квартале 2023 года на рынке труда самыми востребованными останутся те специалисты, которые обладают рабочей специальностью – это сварщики, токари, электрики и другие», – приводит результаты исследования РИА «Новости».

Треть (33%) опрошенных назвали представителей массовых профессий, 28% заявили о востребованности инженеров и технических специалистов.

Кроме того, наблюдается высокий спрос на менеджеров по продажам (26%) и IT-специалистов (24%). Каждой восьмой (12%) заявил, что нужны будут врачи и медицинский персонал. В числе востребованных назывались также строители (8%), маркетологи (7%), бухгалтеры (6%), логисты (6%) и юристы (5%).

В исследовании приняли участие более чем 400 представителей российских компаний. Вопрос включал множественный вариант выбора.

Москва, Зоя Осколкова

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