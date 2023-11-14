«В приоритете»: Госдума решит проблему «наливаек» в жилых домах

Рабочая группа депутатов Госдумы подготовила законопроект о запрете работы в ночное время торговых точек со слабоалкогольными напитками на розлив. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что инициативу рассмотрят в приоритетном порядке.

«Из-за деятельности «наливаек» люди зачастую не могут жить спокойно и комфортно в своих домах. Порядок в этой сфере необходимо навести как можно быстрее. Сейчас законопроект внесен в Госдуму, рассмотрим его в приоритетном порядке», – написал спикер в своем блоге.

Депутаты предложили закрывать все «наливайки» на ночь и передать регионам право запрещать продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи «в псевдокафе», расположенных в многоквартирных домах. Авторы инициативы считают, что нужно запретить давать алкогольной продукции наименования, вводящие потребителей в заблуждение. Например, приписывать лечебные свойства, которыми напиток не обладает, или использовать названия продуктов, не входящих в его состав.

«Инициатива направлена на предотвращение случаев производства и торговли некачественной алкогольной продукцией и на запрет работы «наливаек» в ночное время. На этой неделе направим законопроект для получения отзывов и предложений в субъекты РФ», – добавил Володин.

Москва, Наталья Рязанова

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