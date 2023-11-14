В Курской области запретили запускать фейерверки и взрывать петарды

Власти Курской области ввели запрет на использование пиротехнических изделий. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
«На заседании областного оперштаба приняли решение запретить в Курской области использование пиротехнических изделий с 15 ноября 2023 года по 25 января 2024 года», – говорится в сообщении.
Тем временем, в области продолжает действовать «желтый» уровень террористической опасности. «Убежден, что куряне с пониманием отнесутся к установленному запрету и ответственно подойдут к его выполнению, особенно в период праздничных и выходных дней», – отметил глава региона.
Ранее в Белгородской области запретили продажу пиротехники за исключением хлопушек и бенгальских огней. Ограничение действует до 26 января 2024 года.
Курск, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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