В Курской области запретили запускать фейерверки и взрывать петарды

Власти Курской области ввели запрет на использование пиротехнических изделий. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«На заседании областного оперштаба приняли решение запретить в Курской области использование пиротехнических изделий с 15 ноября 2023 года по 25 января 2024 года», – говорится в сообщении.

Тем временем, в области продолжает действовать «желтый» уровень террористической опасности. «Убежден, что куряне с пониманием отнесутся к установленному запрету и ответственно подойдут к его выполнению, особенно в период праздничных и выходных дней», – отметил глава региона.

Ранее в Белгородской области запретили продажу пиротехники за исключением хлопушек и бенгальских огней. Ограничение действует до 26 января 2024 года.

Курск, Зоя Осколкова

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