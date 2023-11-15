Мошенники обманывают россиян, обещая годовые премии и скидки на подарки к Новому году

В предпраздничные дни киберпреступники активизируются и чаще атакуют россиян. Пользуясь предновогодней суетой, мошенники находят жертв, обещая скидки и бонусы.

Во время подготовки к праздникам граждане зачастую теряют бдительность и в погоне за выгодным предложением попадаются на удочку аферистов, предупредила старший аналитик направления аудитов и оценки соответствия информационной безопасности УЦСБ Татьяна Кошелева.

В такое время люди реже замечают угрозу кибератаки, и злоумышленники ищут возможность взломать учетную запись сотрудников, войти в их аккаунт, в том числе – с помощью завлечения пользователей различными акциями и скидками магазинов, рассказала эксперт в беседе с телеканалом «360».

Мошенники предлагают пройти по ссылке, чтобы получить годовую премию, или пройти регистрацию в онлайн-магазине для зачисления бонусных баллов. На деле преступники перехватывают данные россиян, подменяя настоящие площадки фейковыми фишинговыми сайтами.

«Грубо говоря, в новогодние праздники злоумышленники будут пытаться наживаться на нашем праздничном настроении, высокой скорости принятия решений в атмосфере предновогодней суеты и повышенном сезонном спросе», – пояснила Кошелева.

Москва, Зоя Осколкова

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