Обязательный предмет семьеведение может появиться в школах в 2024 году

В Российских школах уже в 2024 году может появиться отдельный предмет семьеведение. Об этом сказала РИА «Новости» глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

В настоящее время этот курс есть в 40 регионах страны, но сейчас он преподается в рамках программы обществознания. Пилотный проект был опробован в Самаре и распространился на другие регионы.

По словам Останиной, предмет будут вести по единому учебнику, который подготовят тоже в следующему году. Пособие и методические материалы для учителей разрабатывает подведомственный Минпросвещения Институт изучения детства, семьи и воспитания.

Разработчики пособия по семьеведению отмечали, что обращались к советской практике и «Домострою». В учебнике говорится о традиционных семейных ценностях, а также собраны советы по выстраиванию отношений.

Москва, Зоя Осколкова

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