Россияне заметили снижение числа счастливых людей в их окружении

В России индекс счастья остается стабильно высоким на протяжении последних лет. При этом россияне отметили, что число счастливых людей вокруг них поубавилось. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Назвать себя в той или иной степени счастливыми сегодня могут 8 из 10 россиян (81%), в том числе 37% считают себя определенно счастливыми, 44% – скорее счастливыми. С 2015 г. уровень счастья в России остается стабильно высоким, тогда как доля испытывающих абсолютное счастье за этот период не опускается ниже 30%», – говорится в исследовании.

По словам социологов, россияне в целом слабо подвержены унынию: более половины считают, что нельзя впадать в это состояние (55%), и только 3% наших сограждан, по собственным оценкам, постоянно находятся в унынии, несколько раз в месяц и чаще – каждый восьмой (12%).

В то же время убежденность жителей России в том, что их окружают преимущественно счастливые люди, несколько ослабла – если в марте текущего года так думали 42%, то в октябре эта доля сократилась до 36%. «В целом тенденцию в оценках россиян можно описать так: я счастлив, как и раньше, а вот вокруг меня счастливых немного поубавилось», – заключили социологи.

Москва, Зоя Осколкова

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