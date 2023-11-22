Около 60 тысяч елей, сосен и пихт срубят в российских лесах к Новому году

К Новому году в России заготовят около 60 тысяч елей, сосен и пихт. Несмотря на то, что запланированные объемы больше прошлогодних примерно на 5%, стоимость праздничных деревьев вырастет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Рослесинфорг.

Активная работа по вырубке елок начинается в конце ноября и длится практически до конца декабря. Кроме заготовок на землях лесного фонда в продажу поступают и елки из частных питомников.

«Традиционные регионы-поставщики – Кемеровская, Сахалинская, Новгородская области и Красноярский край. На них приходится практически треть всех новогодних елок, заготовленных в лесу», – рассказали в Рослесинфорге.

По прогнозам специалистов, в этом году цены на новогодние деревья могут вырасти на 5-7%. Если в прошлом году живая елка высотой в 1,5 м стоила около 1200-1500 рублей, то в этом ее стоимость в среднем может увеличиться на 100-200 рублей.

В то же время стоимость искусственных елок выросла гораздо значительнее – на 21% по сравнению с прошлым годом и на 35% с позапрошлым, следует из данных компании «Платформа ОФД». Цены подскочили в основном потому, что в доле продаж искусственных елок большая часть импорта, играет роль и сезонный характер товаров.

Москва, Зоя Осколкова

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