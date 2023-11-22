Еще в одном российском регионе запретили запускать фейерверки

Власти Ростовской области запретили использование пиротехнических изделий до 1 марта 2024 года. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Оперштаб Ростовской области принял решение временно запретить использование пиротехнических изделий на территории нашей области в период с 1 декабря 2023 года по 1 марта 2024 года», – написал он в своем телеграм-канале. Глава области добавил, что уже сегодня подпишет соответствующий указ.

Ранее аналогичный запрет ввели в Курской области. В регионе запретили использование пиротехнических изделий с 15 ноября текущего года по 25 января 2024 года.

До этого запрет на продажу пиротехники за исключением хлопушек и бенгальских огней ввели в Белгородской области. Ограничение действует до 26 января 2024 года.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»